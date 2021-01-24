Жителя Гродно осудили на три года ограничения свободы за SMS-ку угрожающего содержания силовику

Судья Московского районного суда Минска Лидия Телица 22 января приговорила жителя Гродно Александра Сечко к трем годам ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа за SMS-сообщение с угрозами командиру отделения Центра изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома, сообщает spring96.org .



Александр Сечко. Фото: spring96.org.

Именно такое наказание запрашивала для обвиняемого гособвинительница Журавлева. Житель Гродно признан виновным по статье 364 УК (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Он находился под стражей во время следствия — с 23 октября 2020 года по 22 января 2021 год. После оглашения приговора его выпустили из-под стражи.

Александр Сечко признал, что написал SMS-сообщение командиру отделения Центра изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома (Окрестина) Евгению Врублевскому со словами: «Молись, уб**док, ты скоро подохнешь».

«После просмотра видео о массовых избиениях и всех этих бесчинств во время августовских событий я был возмущен и шокирован – и на эмоциях написал сообщение», – рассказал он правозащитникам.

22 октября, сообщил молодой человек, к нему в Гродно приехали оперативники из Минска. «Не представляясь, хотели попасть в квартиру. Оформили же мое задержание 23 октября — то есть продержали меня почти сутки без регистрации и оформления, чтобы адвокаты не знали, где я», — рассказал он.

Три месяца, пока шло следствие, Сечко содержали в разных местах: в Жодино, затем в Гродно — а затем перевели в СИЗО №1 Минска. Он сообщил, что в изоляторе не мог получить вовремя медицинскую помощь: «Врач обещает: «Да-да, я приду». А в итоге ждешь его по три-пять дней — и ничего. И только уже когда едешь на суд, кое-как с врачом можно было договориться и получить препараты».

Сечко отметил, что Врублевскому по поводу пыток на Окрестина в августе поступило около 1300 сообщений.

Суд также обязал жителя Гродно выплатить Врублевскому компенсацию морального вреда в 1000 белорусских рублей. А его мобильный телефон, с которого и было написано SMS, — конфисковать.