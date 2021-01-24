﻿ Под Гомелем водитель Ford столкнулся с ГАЗ и погиб. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Под Гомелем водитель Ford столкнулся с ГАЗ и погиб

24.01.2021 11:53 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Недалеко от Гомеля 40-летний водитель Ford Mondeo выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество в движении автомобилю ГАЗ. В итоге оба транспортных средства столкнулись. Авария произошла в агрогородке Еремино Гомельского района, сообщили в ГАИ.

В результате столкновения водитель Ford погиб на месте ДТП.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недалеко от Гомеля 40-летний водитель Ford Mondeo выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество в движении автомобилю ГАЗ. В итоге оба транспортных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Историки узнали, кто был самым выдающимся воином Древнего Рима
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by