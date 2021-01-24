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Под Гомелем водитель Ford столкнулся с ГАЗ и погиб
Источник материала: Onliner
Недалеко от Гомеля 40-летний водитель Ford Mondeo выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество в движении автомобилю ГАЗ. В итоге оба транспортных средства столкнулись. Авария произошла в агрогородке Еремино Гомельского района,
В результате столкновения водитель Ford погиб на месте ДТП.
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Недалеко от Гомеля 40-летний водитель Ford Mondeo выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество в движении автомобилю ГАЗ. В итоге оба транспортных...
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