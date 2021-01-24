ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В субботу число задержанных на акциях в Беларуси составило не менее 156 человек

24.01.2021 12:09 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

На прошедших в минувшую субботу, 24 января, акциях протеста были задержаны не менее 156 человек, сообщил телеграм-канал волонтер «Списки задержанных».

В свою очередь, правозащитный центр «Весна» сообщил, что в регионах были задержаны не менее 20 человек (Брест, Гродно, Молодечно).

В субботу ГУВД Мингорисполкома сообщило о задержании 100 «наиболее активных лиц», «в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства».

Вчерашние задержания стали самыми массовыми с 20 декабря прошлого года.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прошедших в минувшую субботу, 24 января, акциях протеста были задержаны не менее 156 человек, сообщил телеграм-канал волонтер «Списки задержанных».
 
Новости дня
Новости разные
 
В Германии призвали к мораторию на «Северный поток-2»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by