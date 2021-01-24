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В Минске субботние протесты переросли в воскресные
Источник материала: Хартия'97
В Минске субботние протесты переросли в воскресные
Акции продолжаются и, судя по всему, будут длится до самого вечера.
В воскресенье, 24 января, люди вновь стали выходить на протестные акции, пишет сайт
В Минске протестные мероприятия в воскресенье уже прошли в Новинках, Новой Боровой, Зеленом луге.
Также уже зафиксированы акции протеста в Боровлянах, Ракове, Орше, под Новогрудком.
Акции продолжаются и, судя по всему, будут длится до самого вечера.
В субботу в Минске была также отмечена высокая активность протестующих.
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Акции продолжаются и, судя по всему, будут длится до самого вечера.
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