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В Минске субботние протесты переросли в воскресные

24.01.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Минске субботние протесты переросли в воскресные

  • 24.01.2021, 12:09
В Минске субботние протесты переросли в воскресные
Фото: «Радыё Свабода»

Акции продолжаются и, судя по всему, будут длится до самого вечера.

В воскресенье, 24 января, люди вновь стали выходить на протестные акции, пишет сайт thinktanks.by.

В Минске протестные мероприятия в воскресенье уже прошли в Новинках, Новой Боровой, Зеленом луге.

Также уже зафиксированы акции протеста в Боровлянах, Ракове, Орше, под Новогрудком.

Акции продолжаются и, судя по всему, будут длится до самого вечера.

В субботу в Минске была также отмечена высокая активность протестующих.

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Теги: Минск
 
 
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Акции продолжаются и, судя по всему, будут длится до самого вечера.
 
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