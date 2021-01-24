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В Германии призвали к мораторию на «Северный поток-2»

24.01.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Германии призвали к мораторию на «Северный поток-2»

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  • 24.01.2021, 11:48
В Германии призвали к мораторию на «Северный поток-2»

С Россией нельзя вести дела.

Председатель Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер (Christian Lindner) призвал объявить мораторий на достройку нового газопровода из России в Германию "Северный поток-2". "Пока в России нарушаются основные человеческие и гражданские права, мы не можем вести с ней дела, как обычно. Это касается и таких инфраструктурных проектов, как Северный поток - 2". Сейчас нужно не принципиально отказываться от этого проекта, а объявить мораторий", - сказал он в интервью изданию Der Spiegel, обнародованном в пятницу, 23 января, пишет "Немецкая волна".

По словам Линднера, продолжение строительства газопровода должно быть тесно увязано с интересами партнеров в Евросоюзе и в Украине. В этой связи германский политик указал на возможность создания механизма безопасности. "Если Москва перекроет Украине газовый кран, то это должно автоматически иметь последствия для поставок газа по "Северному потоку - 2". Это исключит попытки одностороннего шантажа со стороны Москвы, в то же время мы сохраним важное сотрудничество в сфере энергетики", - пояснил лидер СвДП.

Газопровод "Северный поток - 2" достроен уже более чем на 90 процентов. Осталось проложить лишь несколько десятков километров труб в водах Дании и Германии. США с помощью санкций хотят сорвать достройку газопровода. Против этого проекта протестуют и некоторые страны Восточной Европы. Они заявляют, что "Северный поток - 2" лишь усилит зависимость Европы от газовых поставок из России. В то же время защитники нового газопровода обвиняют США в том, что они стремятся потопить "Северный поток-2" просто потому, что хотят нарастить продажи собственного сжиженного газа.

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