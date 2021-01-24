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В Беларуси проходят воскресные марши (Онлайн)
Источник материала: Хартия'97
В Беларуси проходят воскресные марши (Онлайн)
В 169-й день протестов на улицы вышли минчане и жители регионов.
Сегодня в Беларуси проходят традиционные воскресные марши.
В В 169-й день протестов акции охватили Минск и регионы страны.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию протестного воскресенья.
11:55 На акцию солидарности вышли жители комплекса «Маяк Минска».
11:49 Оршанцы солидарны со всеми неравнодушными белорусами и россиянами!
11:47 Гродно-Южный и Минск-Каменная горка вышли нагло и целенаправленно!
11:40 Столичный микрорайон Зеленый Луг вышел на бодрый марш в поддержку Игоря Лосика и всех остальных политзаключенных.
10:45 С самого утра в Новинках прошел локальный марш жаворонков с раскатистым «Жыве Беларусь!».
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В 169-й день протестов на улицы вышли минчане и жители регионов.
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