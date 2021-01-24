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Видеофакт. В Петербурге силовик ударил женщину ногой в живот – начата проверка

24.01.2021 12:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Полиция Cанкт-Петербурга проверит сообщения об избиении женщины сотрудником правоохранительных органов во время несанкционированного митинга 23 января. Об этом сообщили РБК в пресс-службе регионального ГУ МВД.

 

Видеофакт. В Петербурге силовик ударил женщину ногой в живот – начата проверка

 

«МВД проводит проверку по факту инцидента с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на площади Восстания. Результаты проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — заявили в полиции.

Проверку о нарушениях, допущенных в ходе акции, начала и прокуратура Санкт-Петербурга. В ведомстве отметили, что речь идет в том числе о нарушениях со стороны силовиков, а также по факту «применения физической силы в отношении женщины».

 

 

Ранее «Фонтанка» опубликовала видеозапись, на которой двое сотрудников в форме и касках ведут задержанного. У них на пути возникает женщина, спрашивающая, зачем они задержали человека. Один из людей в форме, не останавливаясь, бьет женщину ногой в живот, от чего она падает на землю.

До этого в МВД сообщали, что изучают видеозапись инцидента. Telegram-канал Baza писал, что женщину зовут Ирина, при ударе об асфальт она получила сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и гематому затылка. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию.

 
 
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Полиция Cанкт-Петербурга проверит сообщения об избиении женщины сотрудником правоохранительных органов во время несанкционированного митинга 23 января.
 
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