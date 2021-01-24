В «Новую Боровую» приехали неизвестные в балаклавах и забрали подарки из-под елки (видео)

Источник материала: Onliner

В редакцию Onliner обратились встревоженные жители жилого квартала «Форрест» в «Новой Боровой». Сегодня утром к ним во двор заглянули двое неизвестных в балаклавах. Мужчины подошли к елке, лишили ее украшений, а также забрали с собой большие и красивые подарочные коробки.

«Обокрали елку, сняли с нее шарики и забрали подарки, которые стояли под елкой. Вероятно, кто-то себя настолько плохо вел в прошлом году, что подарков не получил. Пришлось воровать чужие», — рассказали жители квартала, подчеркнув, что подарки предназначались точно не двум незнакомцам со спрятанными лицами.

Подарки мужчины унесли, по дороге, судя по всему, избавились от них, после чего погрузились в серый микроавтобус и были таковы. При этом неподалеку находился автомобиль милиции.

— Никто не пытался выяснить, что это за люди и зачем им понадобились елочные украшения и коробки? — поинтересовался журналист Onliner у очевидца.

— Жильцы с детьми на площадке не подходили. В прошлый раз за это дали ногой в грудь, избили до БСМП и дали «сутки», — пояснил местный житель.