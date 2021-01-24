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Итоги протестов в РФ: рекорд по задержаниям и проверки в отношении силовиков
Источник материала: Onliner
23 января в десятках российских городов прошли акции в поддержку Алексея Навального. Наиболее массовыми протесты были в Москве и Санкт-Петербурге, на улицы которых вышли, по разным оценкам, от 20 до 50 тысяч человек. Всего количество участников по всей России превысило 100 тысяч.
В ходе акций были задержаны 3352 человека, из них половина — в Москве и Петербурге. Как
О массовом причинении тяжких телесных повреждений протестующим речи, похоже, не идет. Общественность всколыхнул один попавший на видео случай, когда в Петербурге сотрудник полиции
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23 января в десятках российских городов прошли акции в поддержку Алексея Навального. Наиболее массовыми протесты были в Москве и Санкт-Петербурге, на улицы которых...
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