Итоги протестов в РФ: рекорд по задержаниям и проверки в отношении силовиков

Источник материала: Onliner

23 января в десятках российских городов прошли акции в поддержку Алексея Навального. Наиболее массовыми протесты были в Москве и Санкт-Петербурге, на улицы которых вышли, по разным оценкам, от 20 до 50 тысяч человек. Всего количество участников по всей России превысило 100 тысяч.

В ходе акций были задержаны 3352 человека, из них половина — в Москве и Петербурге. Как сообщает «Медуза», это рекорд за всю историю протестных акций в современной России. Почти всем задержанным вменяют административные статьи о нарушении правил участия в акции. Возбуждено несколько уголовных дел за хулиганство, призывы к массовым беспорядкам и насилие в отношении сотрудников полиции.

О массовом причинении тяжких телесных повреждений протестующим речи, похоже, не идет. Общественность всколыхнул один попавший на видео случай, когда в Петербурге сотрудник полиции ударил ногой женщину. У нее серьезная травма головы, по факту инцидента полиция и прокуратура города проводит проверки. Также проводится проверка инцидента с участием силовиков, в ходе которого в Москве женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и несколько синяков.

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