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"Правда тела". Диеты, которые убивают

24.01.2021 13:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Правда тела". Диеты, которые убивают

Почему опасны монодиеты? Как на организме сказывается отказ от жиров? Чем чревата "жидкая диета", когда все продукты употребляются в виде смузи и жидкостей? Обсуждаем с диетологом, гастроэнтерологом, кандидатом медицинских наук Аленой Поташевой.

01:30 – почему нужно запретить монодиеты;

07:05 – чем опасно использование лечебных диет без основания (например, безглютеновой);

08:45 – "очень популярная страшная вещь: использование "пятой" диеты, когда не едят жиры";

10:20 – опасна ли диета, где мы исключаем молочные продукты, или та, в которой мы чересчур много их включаем;

11:50 – жидкая диета: взгляд гастроэнтеролога;

13:41 – "как только вы переходите на жидкую диету, попрощайтесь с вашими зубами";

18:30 – "гормональная диета - это очередной маркетинг";

20:05 – "как диеты могут приводить к орторексии (когда человек становится болезненно зацикленным на питании)";

23:40 – полезны ли "читмилы";

26:03 – топ-3 самых опасных диет.

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"Каждый день натощак съедайте ложку сырого молотого риса". "Не ешьте жиры". "Питайтесь только жидкостями". Обсуждаем самые опасные диеты, которые приводят к...
 
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