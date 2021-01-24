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"Правда тела". Диеты, которые убивают
24.01.2021 13:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Почему опасны монодиеты? Как на организме сказывается отказ от жиров? Чем чревата "жидкая диета", когда все продукты употребляются в виде смузи и жидкостей? Обсуждаем с диетологом, гастроэнтерологом, кандидатом медицинских наук Аленой Поташевой.
01:30 – почему нужно запретить монодиеты;
07:05 – чем опасно использование лечебных диет без основания (например, безглютеновой);
08:45 – "очень популярная страшная вещь: использование "пятой" диеты, когда не едят жиры";
10:20 – опасна ли диета, где мы исключаем молочные продукты, или та, в которой мы чересчур много их включаем;
11:50 – жидкая диета: взгляд гастроэнтеролога;
13:41 – "как только вы переходите на жидкую диету, попрощайтесь с вашими зубами";
18:30 – "гормональная диета - это очередной маркетинг";
20:05 – "как диеты могут приводить к орторексии (когда человек становится болезненно зацикленным на питании)";
23:40 – полезны ли "читмилы";
26:03 – топ-3 самых опасных диет.
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"Каждый день натощак съедайте ложку сырого молотого риса". "Не ешьте жиры". "Питайтесь только жидкостями". Обсуждаем самые опасные диеты, которые приводят к...
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