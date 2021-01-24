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10 необычных наручных часов в Каталоге Onliner

24.01.2021 13:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Мы снова подготовили для вас подборку с наручными часами. На этот раз мы сознательно выбирали нестандартные модели с оригинальной функциональной фишкой или необычным дизайном. Для корректного отображения виджетов мы рекомендуем отключать блокировщик рекламы.

Часы-калькулятор Casio

Интересный факт: известный японский производитель часов Casio начинал свой бизнес вовсе не с часов. Его основатели, братья Касио, свои первые деньги заработали в 40-е годы ХХ века на... продаже колец на палец для курения сигарет. В послевоенное время ощущалась нехватка табачных изделий и людям приходилось выкуривать сигареты до самых пальцев. Придуманная Касио конструкция должна была упростить задачу. Прибыль от продаж братья вложили в разработку и совершенствование своего первого калькулятора. И только в 1974 году компания выпустила первые наручные часы.

Как бы намекая, что компания знаменита не только часами, она выпускала устройства 2-в-1 — с калькулятором. Помимо всего прочего, эти электронные часы имеют встроенный будильник и секундомер. Часы, как у Марти Макфлая, можно купить всего за 88 рублей.


Наручные часы Casio CA-53W-1
1 отзыв
мужские, механизм электронный, корпус: пластик, 34.4 мм, пластиковое стекло, 30 м, браслет пластиковый
88,00 р.
1 предложение

Лимитированная модель Casio Vintage, вдохновленная радугой

Рестайлинг одной из самых узнаваемых моделей часов в мире — яркая лимитированная унисекс-версия в стальном корпусе с эффектом радуги и миланским браслетом. Необычная внешне модель, которая подчеркнет креативный образ владельца.


Наручные часы Casio Vintage A1000RBW-1E
мужские/женские, механизм электронный, корпус: нержавеющая сталь, 39.6 мм, минеральное стекло, 30 м, браслет миланский
–12%591 р.
3 предложения

Механические часы Orient FER02007B с часовой стрелкой на вращающемся диске

Модель имеет классические минутную и секундную стрелки. Но с часовой уже все не так просто. Циферблат в модели состоит из двух частей: первая — с индексами, неподвижная и вторая — внутренняя поворотная с нарисованной на ней часовой стрелкой. Также часы имеют прозрачную заднюю крышку, через которую можно, сняв их с руки, наблюдать за работой механизма. Как и в большинстве современных механических моделей, подзавод механизма осуществляется в автоматическом режиме во время тряски, например, при ходьбе.


Наручные часы Orient FER02007B
мужские, механизм механический с автоподзаводом, корпус: нержавеющая сталь, 41.4 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет кожаный
403 р.
1 предложение
Наручные часы Orient FER0200FD
мужские, механизм механический с автоподзаводом, корпус: нержавеющая сталь, 41.4 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет металлический
421 р.
2 предложения

Женские кварцевые часы Timex Waterbury Neon

Ничем не примечательная с первого взгляда модель раскрывается с наступлением темноты. Особенность коллекции — символ, который проступает на циферблате при активации электронной подсветки.

Наручные часы Timex Waterbury Neon TW2U23300
женские, механизм кварцевый, корпус: латунь, 34 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет металлический
430 р.
1 предложение
Наручные часы Timex Waterbury Neon TW2U23400
женские, механизм кварцевый, корпус: латунь, 34 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет металлический
430 р.
1 предложение

Casio G-Shock Mudmaster в лимитированной версии с приложением для передачи данных и настройки часов

Модель вышла в 2020 году в результате коллаборации брендов G-Shock и Burton Snowboards. Часы выполнены в черном карбоновом корпусе, с розовыми деталями и элементами графики зимнего леса на ремешке. Как и все модели в линейке G-Shock, часы надежно защищены от ударов и попадания воды. Механизм дополнен различными датчиками: термометром, барометром, высотомером, цифровым компасом и шагомером. GG-B100 отображают время восхода и заката и соединяются со смартфоном с помощью Bluetooth для настройки, синхронизации времени и отображения метрик активности в удобном фирменном приложении.

Интересно, что часы можно использовать как навигатор. Для этого достаточно задать точку назначения в приложении на смартфоне. Направление укажет секундная стрелка, а на мини-дисплее будет отображаться оставшееся расстояние.


Наручные часы Casio G-Shock GG-B100BTN-1A
мужские, механизм кварцевый, корпус: углепластик, 53.1 мм, минеральное стекло, 200 м, браслет пластиковый
–11%1344 р.
4 предложения
Наручные часы Casio G-Shock GG-B100-1A3
мужские, механизм кварцевый, корпус: углепластик, 53.1 мм, минеральное стекло, 200 м, браслет пластиковый
–11%1153 р.
4 предложения

Командирские часы «Восток» с 24-часовым циферблатом

Популярные по сей день часы для ностальгирующих по советской военной классике. Это механические часы с автоподзаводом. Особенность модели: часовая стрелка в сутки делает не 2 оборота, как в абсолютном большинстве часов, а только один и указывает при этом на время в 24-часовом формате. Удобная штука, наверное, если долго сидеть в бункере, танке или окопе.


Наручные часы Восток Командирские 650541
мужские, механизм механический с автоподзаводом, корпус: нержавеющая сталь, 42 мм, пластиковое стекло, 200 м, браслет металлический
219 р.
2 предложения

Швейцарская механика Tissot Heritage Navigator Automatic 160TH Anniversary

Выпущены к событию 160-летия компании. Обычная на первый взгляд модель с часовой, минутной и секундной стрелкой и индексами на безеле. Дополнительный элемент — вращающийся внутренний циферблат — находка для заядлых путешественников и тех, кто живет на несколько стран. Настроив часы однажды на свой часовой пояс, можно в любой момент без лишней сложности узнать время в других часовых поясах и крупных городах мира. Бонусом также служит прозрачная задняя крышка механизма и сапфировое стекло, устойчивое к царапинам.


Наручные часы Tissot Heritage Navigator Automatic [T078.641.16.057.00]
мужские, механизм механический с автоподзаводом, корпус: нержавеющая сталь, 43 мм, сапфировое стекло, 30 м, браслет кожаный
–15%4227 р.
3 предложения

Orient Stylish & Smart с двумя механизмами

Любопытная модель. Имеет в своей конструкции 2 механизма. Слева кварцевый со стандартным циферблатом и тремя стрелками. Справа — механический, отображает текущие время и дату с помощью поворотных кругов. С помощью верхней головки вращается безель часов, совмещая дату с днем недели — удобно смотреть календарь. Модель представлена в четырех расцветках.


Наручные часы Orient FXC00003B
мужские, механизм механический с автоподзаводом, корпус: нержавеющая сталь, 43.2 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет кожаный
463 р.
1 предложение
Наручные часы Orient FXC00002B
мужские, механизм механический с автоподзаводом, корпус: нержавеющая сталь, 43.2 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет кожаный
598 р.
3 предложения
Наручные часы Orient FXC00001B
мужские, механизм механический с автоподзаводом, корпус: нержавеющая сталь, 43.2 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет кожаный
495 р.
1 предложение
Наручные часы Orient FXC00004B
мужские, механизм механический с автоподзаводом, корпус: нержавеющая сталь, 43.2 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет кожаный
462 р.
2 предложения

Tissot PRC 200 для ценителей баскетбола

Стильная швейцарская модель часов для тех, кто знает, что такое слем-данк. Под сапфировым стеклом размещен циферблат с хронографом, стилизованный цветом и фактурой под паркет баскетбольной площадки. Имеют высокий уровень влагостойкости — до 200 метров.


Наручные часы Tissot PRC 200 Basketball T055.417.11.297.01
мужские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 42 мм, сапфировое стекло, 200 м, браслет металлический
–15%1467 р.
2 предложения

Tag Heuer Carrera с турбийоном

Ну и напоследок самые дорогие часы нашего Каталога. Идея модели изначально родилась во время 12-часовой гонки в Себринге в 1963 году, где Джек Хоэр, официальный хронометрист соревнования, впервые услышал о знаменитой дорожной гонке Carrera Panamericana Mexico. Позже часы перевыпускались несколько раз, последний раз в 2019 году. Современная модель Carrera Heuer 02 Tourbillon выполнена из титана, что делает их невероятно прочными и при этом достаточно легкими. Ремешок из матовой черной кожи аллигатора. Самая главная особенность этих часов — это наличие в них турбийона. Это усложнение, принцип работы которого заключается в особом устройстве узла баланса, позволяющем нивелировать действие земной гравитации и повысить точность хода часов. Если в нескольких словах, это один из самых сложных и дорогих дополнительных механизмов! Такие часы всегда являлись показателем исключительного мастерства часовщика и высокого статуса владельца. Недаром изобретатель турбийона Луи Бреге за свою жизнь успел изготовить только 30 часов с таким механизмом.

Наручные часы TAG Heuer Carrera CAR5A8Y.FC6377
мужские, механизм механический с автоподзаводом, корпус: титан, 45 мм, сапфировое стекло, 100 м, браслет кожаный
38 315 р.
1 предложение

 
 
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Мы снова подготовили для вас подборку с наручными часами. На этот раз мы сознательно выбирали нестандартные модели с оригинальной функциональной фишкой или...
 
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