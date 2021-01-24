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В Китае из заблокированной после взрыва шахты спасены 11 человек
Источник материала: ОНТ
Спасатели в провинции Шаньдун подняли на поверхность 11 человек из золотодобывающей шахты, в которой 11 января
Первого спасенного мужчину подняли на поверхность в 11:13 по местному времени. Он находился в тяжелом состоянии. Так, были спасены 11 человек. При этом судьба еще 10 шахтеров остается неизвестной. Еще один человек погиб.
Всего в спасательной операции задействованы 633 человека и 407 единиц техники.
Фото: Pixabay
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Спасатели в провинции Шаньдун подняли на поверхность 11 человек из золотодобывающей шахты, в которой 11 января произошел взрыв. Об этом передает агентство...
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