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В Китае из заблокированной после взрыва шахты спасены 11 человек

24.01.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Китае из заблокированной после взрыва шахты спасены 11 человек

Спасатели в провинции Шаньдун подняли на поверхность 11 человек из золотодобывающей шахты, в которой 11 января произошел взрыв. Об этом передает агентство «Синьхуа».

Первого спасенного мужчину подняли на поверхность в 11:13 по местному времени. Он находился в тяжелом состоянии. Так, были спасены 11 человек. При этом судьба еще 10 шахтеров остается неизвестной. Еще один человек погиб.

Всего в спасательной операции задействованы 633 человека и 407 единиц техники.

Фото: Pixabay

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Спасатели в провинции Шаньдун подняли на поверхность 11 человек из золотодобывающей шахты, в которой 11 января произошел взрыв. Об этом передает агентство...
 
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