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Президентские выборы проходят в Португалии

24.01.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Президентские выборы проходят в Португалии

На президентских выборах в Португалии сегодня началось голосование, пишет ТАСС. 

Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени и будут работать до 19:00. Право голоса в стране есть более чем у 9 млн человек. На пост президента претендуют семь кандидатов. Среди них – 72-летний действующий глава республики Марселу Ребелу де Соуза, который занял пост президента в 2016 году. Согласно опросам общественного мнения, он является фаворитом гонки.

ФОТО: AFP

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На президентских выборах в Португалии сегодня началось голосование, пишет ТАСС.  Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени и будут работать до 19:00....
 
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