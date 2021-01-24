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Президентские выборы проходят в Португалии
Источник материала: ОНТ
На президентских выборах в Португалии сегодня началось голосование,
Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени и будут работать до 19:00. Право голоса в стране есть более чем у 9 млн человек. На пост президента претендуют семь кандидатов. Среди них – 72-летний действующий глава республики Марселу Ребелу де Соуза, который занял пост президента в 2016 году. Согласно опросам общественного мнения, он является фаворитом гонки.
ФОТО: AFP
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На президентских выборах в Португалии сегодня началось голосование, пишет ТАСС. Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени и будут работать до 19:00....
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