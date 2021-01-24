Как выглядят арабские девушки, которые отказались от хиджаба

Источник материала: ОНТ

В мусульманских странах отношение к хиджабу разное. Где-то его ношение является обязательным для женщины, где-то подход более либеральный.

Для отказа от хиджаба нужна смелость и благоприятные для этого обстоятельства, ведь во многих мусульманских странах за это нарушение можно попасть в тюрьму или получить штраф. Чаще всего мусульманки снимают хиджаб, когда уезжают в страны, где нет таких правил. За это они подвергаются критике единоверцев, но зато это не угрожает их безопасности.

1. Раван бин Хуссейн живет в Великобритании, сама родом из Кувейта. Модель популярна в соцсетях и активно делится деталями своей жизни и карьеры. Хиджаб девушка не носит.





2. Фатима Альмомен тоже успешная модель. У девушки очень необычная для мусульманки внешность. Она участвует в откровенных фотосессиях и не скрывает своих достоинств.



Источник: meduza.io

3. Башайер Альшаибани – писательница. Её романы пользуются популярностью.



Источник: meduza.io

4. Фуз Альфахад живет в Кувейте. Девушка получила диплом экономиста, но делом своей жизни сделала визаж – она очень успешный стилист.



Источник: meduza.io

5. Суха Новаилаты – активистка по правам женщин в Саудовской Аравии.



Источник: meduza.io

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