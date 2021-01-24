ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как выглядят арабские девушки, которые отказались от хиджаба

24.01.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Как выглядят арабские девушки, которые отказались от хиджаба

В мусульманских странах отношение к хиджабу разное. Где-то его ношение является обязательным для женщины, где-то подход более либеральный.  

Для отказа от хиджаба нужна смелость и благоприятные для этого обстоятельства, ведь во многих мусульманских странах за это нарушение можно попасть в тюрьму или получить штраф. Чаще всего мусульманки снимают хиджаб, когда уезжают в страны, где нет таких правил. За это они подвергаются критике единоверцев, но зато это не угрожает их безопасности. 

1. Раван бин Хуссейн живет в Великобритании, сама родом из Кувейта. Модель популярна в соцсетях и активно делится деталями своей жизни и карьеры. Хиджаб девушка не носит.


2. Фатима Альмомен тоже успешная модель. У девушки очень необычная для мусульманки внешность. Она участвует в откровенных фотосессиях и не скрывает своих достоинств. 


Источник: meduza.io 

3. Башайер Альшаибани – писательница. Её романы пользуются популярностью. 


Источник: meduza.io 

4. Фуз Альфахад живет в Кувейте. Девушка получила диплом экономиста, но делом своей жизни сделала визаж – она очень успешный стилист. 


Источник: meduza.io 

5. Суха Новаилаты – активистка по правам женщин в Саудовской Аравии. 


Источник: meduza.io

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В мусульманских странах отношение к хиджабу разное. Где-то его ношение является обязательным для женщины, где-то подход более либеральный.   Для отказа от хиджаба...
 
Новости дня
Новости разные
 
10 необычных наручных часов в Каталоге Onliner
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by