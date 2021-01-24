Как удаленная работа влияет на здоровье? Рассказывает врач

Источник материала: ОНТ

Какое влияние на организм человека оказывает удаленная работа, рассказала в интервью RT врач-терапевт Людмила Лапа.

Медик отметила, что сидячая работа может привести к набору лишних килограммов, а это способно привести к проблемам с ЖКТ, панкреатиту. Также негативно на здоровье сказывается неправильный выбор рабочего места.

Кроме того, отметила врач, во время работы за компьютером необходимо правильно выстроить свет и соблюдать режим.

ФОТО: minsknews.by









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