ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бесплатный вход на выставки во Дворце Румянцевых и Паскевичей организовали сегодня для всех Татьян

24.01.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Бесплатный вход на выставки во Дворце Румянцевых и Паскевичей организовали сегодня для всех Татьян

Сюрпризы для Татьян подготовили в Гомеле. Для обладательниц этого имени сегодня бесплатный вход на выставки во Дворце Румянцевых и Паскевичей. 

Нужно только показать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. А всем без исключения посетителям накануне Татьяниного дня подарок поднесёт молодежный хор «Возрождение». Музыканты исполнят православные песнопения и известные произведения композиторов-классиков 18-20 веков. Сохраняют организаторы и интригу – специальный подарок получит Татьяна, у которой день рождения 25 января. 

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сюрпризы для Татьян подготовили в Гомеле. Для обладательниц этого имени сегодня бесплатный вход на выставки во Дворце Румянцевых и Паскевичей.  Нужно только...
 
Новости дня
Новости разные
 
10 необычных наручных часов в Каталоге Onliner
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by