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Бесплатный вход на выставки во Дворце Румянцевых и Паскевичей организовали сегодня для всех Татьян
Источник материала: ОНТ
Сюрпризы для Татьян подготовили в Гомеле. Для обладательниц этого имени сегодня бесплатный вход на выставки во Дворце Румянцевых и Паскевичей.
Нужно только показать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. А всем без исключения посетителям накануне Татьяниного дня подарок поднесёт молодежный хор «Возрождение». Музыканты исполнят православные песнопения и известные произведения композиторов-классиков 18-20 веков. Сохраняют организаторы и интригу – специальный подарок получит Татьяна, у которой день рождения 25 января.
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Сюрпризы для Татьян подготовили в Гомеле. Для обладательниц этого имени сегодня бесплатный вход на выставки во Дворце Румянцевых и Паскевичей. Нужно только...
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