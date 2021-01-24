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В Минске на семилетнюю девочку упала наледь с крыши

24.01.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске на семилетнюю девочку упала наледь с крышиМинске на семилетнюю девочку упала наледь с крыши" class="one-news__figure-img">

В Минске из-за падения наледи с крыши здания пострадала семилетняя девочка, об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Инцидент произошел 23 января около трех часов дня. С крыши торгового центра на девочку упала наледь. Она получила травму плечевого сустава.

После оказания медицинской помощи пострадавшую отправили на амбулаторное лечение.

Фото: Олег Золото

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Теги: Минск
 
 
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В Минске из-за падения наледи с крыши здания пострадала семилетняя девочка, об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС. Инцидент произошел 23 января около трех часов...
 
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