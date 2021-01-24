ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Борисовском районе автомобиль насмерть переехал мужчину

24.01.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Борисовском районе автомобиль насмерть переехал мужчину

В Борисовском районе автомобиль переехал лежащего на дороге мужчину, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

Инцидент произошел 22 января около 21:10 в деревне Новоселки. Водитель 1978 года рождения на Skoda Octavia переехал лежащего на проезжей части местного жителя 1959 года рождения. В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия. Сообщается, что погибший был в состоянии алкогольного опьянения.

По факту аварии проводится проверка.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Борисовском районе автомобиль переехал лежащего на дороге мужчину, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД. Инцидент произошел 22 января около 21:10 в деревне Новоселки....
 
Новости дня
Новости разные
 
10 необычных наручных часов в Каталоге Onliner
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by