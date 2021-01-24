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В Борисовском районе автомобиль насмерть переехал мужчину
Источник материала: ОНТ
В Борисовском районе автомобиль переехал лежащего на дороге мужчину,
Инцидент произошел 22 января около 21:10 в деревне Новоселки. Водитель 1978 года рождения на Skoda Octavia переехал лежащего на проезжей части местного жителя 1959 года рождения. В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия. Сообщается, что погибший был в состоянии алкогольного опьянения.
По факту аварии проводится проверка.
Фото: БЕЛТА
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В Борисовском районе автомобиль переехал лежащего на дороге мужчину, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД. Инцидент произошел 22 января около 21:10 в деревне Новоселки....
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