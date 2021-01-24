Источник материала: Хартия'97

Над Пинском появились загадочные световые столбы 24.01.2021, 13:19

Знак с неба?

В Пинском районе наблюдалось довольно редкое атмосферное явление, которое называют «световые столбы», пишут naviny.by .

Появление вертикальных колонн света в небе можно увидеть в зимнее время. Как правило, они образуются после заката или перед восходом, когда Солнце находится на линии горизонта. Для появления этого удивительного атмосферного феномена необходимы высокая влажность воздуха и холодная погода.

Редкое атмосферное явление запечатлел житель Пинска Максим Федоришин.









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