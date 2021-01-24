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А скиньте Вову!

24.01.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

А скиньте Вову!

  • 24.01.2021, 13:04
А скиньте Вову!
Фото: «Новая газета»

Как Москва вышла в поддержку Навального.

В акциях в поддержку оппозиционного политикa Алексея Навального, которые вчера прошли по всей России, (приняли участие как минимум 110 тысяч человек В акциях в поддержку оппозиционного политикa Алексея Навального, которые вчера прошли по всей России, приняли участие как минимум 110 тысяч человек).

«Новая газета» опубликовала яркий фоторепортаж о том, как Москва вышла на акцию в поддержку Навального.


Фото: «Новая газета»

Фото: «Новая газета»

Фото: «Новая газета»

Фото: «Новая газета»

Фото: «Новая газета»

Фото: «Новая газета»

Фото: «Новая газета»

Фото: «Новая газета»

Фото: «Новая газета»

Фото: «Новая газета»

Фото: «Новая газета»

Фото: «Новая газета»

Фото: «Новая газета»

Фото: «Новая газета»

Фото: «Новая газета»
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Как Москва вышла в поддержку Навального.
 
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