Источник материала: Хартия'97

А скиньте Вову! 24.01.2021, 13:04

Фото: «Новая газета»

Как Москва вышла в поддержку Навального.

В акциях в поддержку оппозиционного политикa Алексея Навального, которые вчера прошли по всей России, (приняли участие как минимум 110 тысяч человек В акциях в поддержку оппозиционного политикa Алексея Навального, которые вчера прошли по всей России, приняли участие как минимум 110 тысяч человек).

«Новая газета» опубликовала яркий фоторепортаж о том, как Москва вышла на акцию в поддержку Навального.



Фото: «Новая газета»



Фото: «Новая газета»



Фото: «Новая газета»



Фото: «Новая газета»



Фото: «Новая газета»



Фото: «Новая газета»



Фото: «Новая газета»



Фото: «Новая газета»



Фото: «Новая газета»



Фото: «Новая газета»



Фото: «Новая газета»



Фото: «Новая газета»



Фото: «Новая газета»



Фото: «Новая газета»



Фото: «Новая газета»

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