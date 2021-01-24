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«Нас не сломить!»: Малиновка солидарна с белорусскими спортсменами
Источник материала: Хартия'97
«Нас не сломить!»: Малиновка солидарна с белорусскими спортсменами
Минский район вышел на воскресную акцию.
Сегодня в Беларуси проходят традиционные воскресные марши и акции протеста.
Минский район Малиновка вышел на акцию солидарности с белорусскими спортсменами.
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Минский район вышел на воскресную акцию.
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