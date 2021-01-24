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Байден обсудил с президентом Мексики изменения в иммиграционной политике США

24.01.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Байден обсудил с президентом Мексики изменения в иммиграционной политике США

  • 24.01.2021, 12:38
Байден обсудил с президентом Мексики изменения в иммиграционной политике США

Лидеры двух стран обсудили общий план.

Президент США Джо Байден в пятницу поговорил по телефону с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

Президент Мексики стал вторым после канадского премьера Джастина Трюдо мировым лидером, с которым у президента Байдена состоялся телефонный разговор, сообщает «Голос Америки».

В пресс-службе Белого дома сообщили, что главной темой разговора двух президентов стало сотрудничество по ряду двусторонних и региональных вопросов, в особенности в сфере региональной миграции.

Президент Байден изложил свой план по сокращению нелегальной иммиграции с помощью устранения ее коренных причин, увеличения возможностей для переселения в США и законных альтернативных путей иммиграции, улучшения процесса рассмотрения просьб о предоставлении убежища на границе и отмены жесткой иммиграционной политики, проводимой предыдущей администрацией.

Оба лидера, как сообщили в Белом доме, договорились о тесном сотрудничестве для остановки потока нелегальной иммиграции из стран Центральной Америки в Мексику и США, а также о содействии развитию стран «Северного треугольника» Центральной Америки - Сальвадора, Гондураса и Гватемалы.

Президенты США и Мексики также признали важность координации в борьбе с пандемией COVID-19.

Мексиканский президент рассказал о своем телефонном разговоре с Джо Байденом в Твиттере в пятницу вечером. Обрадор назвал беседу «приятной и уважительной», выразив надежду на то, что отношения двух государств будут улучшаться, что принесет выгоду обеим странам.

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