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Медики рассказали, как сохранить энергию организма в зимний период

24.01.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Медики рассказали, как сохранить энергию организма в зимний период

  • 24.01.2021, 12:31
Медики рассказали, как сохранить энергию организма в зимний период

Это время года требует особых правил.

Недостаток солнечного света, который мы испытываем в самое темное время года может влиять не только на наше настроение и уровень энергии, но и на здоровье. Солнечный свет необходим для нашего обмена веществ, а также для нормальной выработки важного гормона мелатонина. Как справиться с самым темным периодом жизни? Попробуйте эти простые советы медиков, пишет healthinfo.ua.

Делайте зарядку

Причем лучше всего на свежем воздухе: на улице или хотя бы на лоджии. Если нет возможности выйти из помещения, позаботьтесь о том, чтобы комната была хороша проветрена. Утренняя тренировка полезна в любой сезон, но в темное время года она даст вам дополнительную энергию, а также простимулирует ваш метаболизм, который обычно замедляется зимой и осенью.

Спите правильно

Хороший ночной отдых становится особенно важен в период, когда мало солнечного света и неоткуда брать дополнительную энергию. Позаботьтесь о том, чтобы ложиться и вставать в одно и то же время, уберите из спальни все гаджеты (доказано, что большинство из них плохо влияют на качества сна), а также заведите расслабляющие ритуалы – например, чтение или ведение дневника (только ручка и бумага, никаких ноутбуков!).

Гуляйте в обеденный перерыв

Небольшая прогулка во время обеденного перерыва, во-первых, позволит вам «ухватить» немного дневного света, которого катастрофически мало в это время года, а, во-вторых, добавит немного активности к вашему образу жизни: всего 20 минут в день – и к субботе вы уже получаете недельную норму аэробной физической активности. Сплошные плюсы!

Повесьте плотные шторы

Не во всех комнатах, но в спальне – обязательно. Чем темнее в комнате, тем крепче ваш сон, тем проще вашему организму вырабатывать мелатонин, и тем лучше вы в итоге отдыхаете. Лучшее, что вы можете сделать в темное время года – крепко и сладко спать ночью – чтобы использовать короткий день на полную катушку.

Правильно выбирайте верхнюю одежду

В темной одежде вы невидимы для водителей автомобилей. И яркая одежда, оснащенная к тому же светоотражающими элементами, может в буквальном смысле спасти вашу жизнь. Выбирая верхнюю одежду для зимы и осени, отдавайте предпочтения моделям яркой расцветки и обязательно, обязательно повесьте светоотражающие элементы на рукава и сумку или рюкзак.

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