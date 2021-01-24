Воскресенье: акции солидарности и БЧБ-снеговики (дополняется)

Источник материала: Салiдарнасць

Следим за протестной активностью 24 января.

БЧБ-снеговики в жилом квартале «Магистр».





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Цепь солидарности выстроилась в жилом квартале «Маяк Минска», сообщает TUT.BY .

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На Ангорский скандировали: «Смотри в окно, а не в телевизор!»

В Зеленом Луге вышли на марш. Колонна скандировала: «Жыве Беларусь!» и «Лосику — свободу!».

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Утром вышли на акцию солидарности в Новинках.

А в Новой Боровой неизвестные в балаклавах срывали бело-красные ленты и забирали подарки из-под елки.

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В субботу во многих точках Беларуси прошли уличные акции . Более 150 человек были задержаны . Вчера же протесты прошли в России .

В Минске засняли, как парню удалось убежать от неизвестных в балаклавах с дубинками.