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Воскресенье: акции солидарности и БЧБ-снеговики (дополняется)

24.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Следим за протестной активностью 24 января.

БЧБ-снеговики в жилом квартале «Магистр».

Воскресенье: акции солидарности и БЧБ-снеговики (дополняется)

***

Цепь солидарности выстроилась в жилом квартале «Маяк Минска», сообщает TUT.BY.

***

На Ангорский скандировали: «Смотри в окно, а не в телевизор!»

В Зеленом Луге вышли на марш. Колонна скандировала: «Жыве Беларусь!» и «Лосику — свободу!».

***

Утром вышли на акцию солидарности в Новинках.

А в Новой Боровой неизвестные в балаклавах срывали бело-красные ленты и забирали подарки из-под елки.

***

В субботу во многих точках Беларуси прошли уличные акции. Более 150 человек были задержаны. Вчера же протесты прошли в России.

В Минске засняли, как парню удалось убежать от неизвестных в балаклавах с дубинками.

 
Теги: Минск
 
 
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Следим за протестной активностью 24 января.
 
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