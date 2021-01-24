В Могилеве хотят построить новый жилой район и предлагают это обсудить

Источник материала: Tut.by

На улице Первомайской в районе улиц Актюбинской и Витебский тупик в Могилеве планируют построить новый жилой район «Талисман», сообщает горисполком. Место застройки сейчас не свободно: там находится Больница сестринского ухода и деревья.



Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

На этом месте хотят построить 4 жилых дома на 400 квартир и торговый центр. Построят и 402 парковочных места.

Общественное обсуждение пройдет с 28 января по 22 февраля. Все заинтересованные оставить свои замечания и предложения по поводу проекта застройки.

Презентация проекта пройдет 9 февраля в 14.00 в здании горисполкома. Все вопросы можно задать по телефонам (0222) 24−91−01, (0222)422632, (0222)423164.