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В Могилеве хотят построить новый жилой район и предлагают это обсудить

24.01.2021 13:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На улице Первомайской в районе улиц Актюбинской и Витебский тупик в Могилеве планируют построить новый жилой район «Талисман», сообщает горисполком. Место застройки сейчас не свободно: там находится Больница сестринского ухода и деревья.


Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

На этом месте хотят построить 4 жилых дома на 400 квартир и торговый центр. Построят и 402 парковочных места.

Общественное обсуждение пройдет с 28 января по 22 февраля. Все заинтересованные оставить свои замечания и предложения по поводу проекта застройки.

Презентация проекта пройдет 9 февраля в 14.00 в здании горисполкома. Все вопросы можно задать по телефонам (0222) 24−91−01, (0222)422632, (0222)423164.

 
Теги: Могилев
 
 
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На улице Первомайской в районе улиц Актюбинской и Витебский тупик в Могилеве планируют построить новый жилой район «Талисман»
 
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