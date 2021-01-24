Таинственный и невесомый лед Байкала – фантастические фото

Источник материала: Sputnik Беларусь

Заповедный Байкал - одно из самых удивительных мест на Земле. Оно привлекает туристов в любое время года.

Природному заповеднику требуется защита и охрана. В этом году правительство РФ запретило на территории Байкала заготовку древисины для коммерческого использвания, разведку и добычу полезных ископаемых, а также сброс в воду отходов и их захоронение и сжигание без очистки. А Российские железные дороги объявили 2021 год в компании Годом экологии и уделят основное внимание охране озера Байкал при реконструкции Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.

Смотрите в фотоленте Sputnik великолепные кадры Байкала - озера, которое необходимо спасти.

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