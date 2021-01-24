|
Таинственный и невесомый лед Байкала – фантастические фото
24.01.2021 13:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Заповедный Байкал - одно из самых удивительных мест на Земле. Оно привлекает туристов в любое время года.
Природному заповеднику требуется защита и охрана. В этом году правительство РФ запретило на территории Байкала заготовку древисины для коммерческого использвания, разведку и добычу полезных ископаемых, а также сброс в воду отходов и их захоронение и сжигание без очистки. А Российские железные дороги объявили 2021 год в компании Годом экологии и уделят основное внимание охране озера Байкал при реконструкции Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.
Смотрите в фотоленте Sputnik великолепные кадры Байкала - озера, которое необходимо спасти.
Также на Sputnik:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самое большое в мире пресноводное озеро прекрасно и летом, и зимой. Оно покрыто льдом более пяти месяцев в году.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)