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Синоптики предупреждают: понедельник выдастся туманным

24.01.2021 13:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 янв - Sputnik. Туман ожидается в понедельник 25 января, на большей части Беларуси, рассказали в Белгидромете.

© Sputnik Денис Кошелев
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На большей части территории республики ожидается облачная погода. Практически везде – осадки. Так, в Минске ночью и во второй половине дня ожидается дождь, переходящий в мокрый снег. На отдельных участках дорог – гололедица. Дождь с мокрым снегом также пройдут ночью во всех областных центрах. 

Сильный снег прогнозируется днем по западу страны. В Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве будет дуть ветер переменных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, при этом порывы могут достигать 14 метров в секунду.

Температура воздуха составит в Минске, Могилеве и Витебске +1..+3°C; в Бресте и Гродно ожидается 0...+1°С, теплее всего в Гомеле, где столбики термометра поднимутся до +4..+6°C.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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На большей части территории республики ожидается облачная погода. Практически везде – осадки, на отдельных участках дорог – гололедица.
 
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