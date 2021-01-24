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На шестилетнюю девочку упала сосулька с крыши Dana Mall
Источник материала: Onliner
Вчера на девочку 2014 года рождения упала наледь с крыши здания Dana Mall. В МЧС
Также в МЧС сообщили о случившемся вчера пожаре, в котором погибли три человека. Возгорание произошло утром 23 января в квартире одноэтажного двухквартирного жилого дома в Борисове. Погибли две женщины и один мужчина. Их личности, а также причины пожара устанавливаются.
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Вчера на девочку 2014 года рождения упала наледь с крыши здания Dana Mall. В МЧС уточнили, что ребенок получил травмы левого плечевого сустава. После оказания медицинской...
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