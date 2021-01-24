На шестилетнюю девочку упала сосулька с крыши Dana Mall

Источник материала: Onliner

Вчера на девочку 2014 года рождения упала наледь с крыши здания Dana Mall. В МЧС уточнили , что ребенок получил травмы левого плечевого сустава. После оказания медицинской помощи девочку направили на амбулаторное лечение.

Также в МЧС сообщили о случившемся вчера пожаре, в котором погибли три человека. Возгорание произошло утром 23 января в квартире одноэтажного двухквартирного жилого дома в Борисове. Погибли две женщины и один мужчина. Их личности, а также причины пожара устанавливаются.