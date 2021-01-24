СМИ: полиция Петербурга извинилась перед женщиной, которую ударил силовик (видео)

Источник материала: Onliner

Последовала удивительная для белорусов реакция на, пожалуй, самый жесткий случай действий полицейских во время вчерашних акций протеста в России. В Санкт-Петербурге сотрудник ударил женщину ногой в живот, после чего та упала на асфальт. Ресурс Mash распространил аудиозапись, на которой, как утверждается, полиция извиняется перед пострадавшей и обещает наказать полицейского.

Согласно данным Mash, к женщине пришел начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга. Он несколько раз извинился перед ней от лица всего личного состава и пообещал оказать любую помощь.

— Мы проводим проверку, чтобы разобраться, изучать причины, кто это вообще был. И принять жесткие адекватные меры реагирования. Чтобы вы четко понимали: это не наши методы, это не наша система, мы стоим на страже законности и правопорядка. Это не наши методы, не наши механизмы, мы так не работаем. Поэтому если какая-то помощь вам нужна, мы вам ее окажем.