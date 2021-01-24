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СМИ: полиция Петербурга извинилась перед женщиной, которую ударил силовик (видео)
Источник материала: Onliner
Последовала удивительная для белорусов реакция на, пожалуй, самый жесткий случай действий полицейских во время вчерашних акций протеста в России. В Санкт-Петербурге сотрудник ударил женщину ногой в живот, после чего та упала на асфальт. Ресурс Mash
Согласно данным Mash, к женщине пришел начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга. Он несколько раз извинился перед ней от лица всего личного состава и пообещал оказать любую помощь.
— Мы проводим проверку, чтобы разобраться, изучать причины, кто это вообще был. И принять жесткие адекватные меры реагирования. Чтобы вы четко понимали: это не наши методы, это не наша система, мы стоим на страже законности и правопорядка. Это не наши методы, не наши механизмы, мы так не работаем. Поэтому если какая-то помощь вам нужна, мы вам ее окажем.
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Последовала удивительная для белорусов реакция на, пожалуй, самый жесткий случай действий полицейских во время вчерашних акций протеста в России. В...
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