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Экс-коллега Баскова: после выборов он "превратился в человека с другой планеты"

24.01.2021 14:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший администратор хоккейного минского "Динамо" Андрей Маркович, рассказал Tribuna о своём мнении по поводу экс-гендиректора клуба Дмитрии Баскове.


Дмитрий Басков / tut.by

— Честно скажу, тогда Басков оставил приятное впечатление. Человек разбирается в хоккее, болел за развитие этого вида спорта, много времени уделял деткам в спортивной школе. После того как Басков стал работать в клубе, моё отношение к нему не изменилось.

Маркович вспоминает: Басков начал меняться уже в ходе предвыборной кампании.

— После 9 августа Басков превратился в человека с другой планеты. Такое ощущение, что он начал жить в каком-то своем мире, который ближе к Дворцу независимости. У него изменилась манера общения, а потом эти поступки…

Бывший коллега Баскова по "Динамо" признаётся: он не может представить, чтобы в какой-нибудь другой стране председатель федерации хоккея поехал во дворы, чтобы срезать ленточки. Маркович думает, что делает всё это Басков искренне и уверен в заслугах Александра Лукашенко и перед страной, и перед хоккеем.

— Не думаю, что в этом плане он преследует исключительно какие-то корыстные интересы, просто человек так мыслит.

Напомним, человек, похожий на главу Федерации хоккея Дмитрия Баскова, был замечен на "Площади перемен" в день избиения Романа Бондаренко, который позже скончался в больнице. Также были опубликованы аудиозаписи, на которых мужчина с голосом, похожим на Баскова, обсуждает "дворовые рейды" с женщиной, чей голос похож на пресс-секретаря Лукашенко Наталью Эйсмонт.

Басков внесён в санкционный список балтийскими странами. Кроме того, возможное причастие Баскова к избиению Бондаренко было одним из аргументов, с которыми противники проведения ЧМ по хоккею в Минске обращались к международным организациям и IIHF. В итоге ЧМ был перенесён. По официальной версии — из соображений безопасности.
 
Теги: Минск
 
 
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Бывший администратор хоккейного минского "Динамо" Андрей Маркович, рассказал Tribuna о своём мнении по поводу экс-гендиректора клуба Дмитрии Баскове.
 
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