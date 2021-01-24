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Гродненца приговорили к трем годам «химии» за SMS, которое он прислал милиционеру

24.01.2021 14:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гродненца Александра Сечко признали виновным по статье 364 Уголовного кодекса («Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел») и наказали ограничением свободы сроком в три года в исправительном учреждении открытого типа («химия»). Об этом сообщает spring96.org.


Александр Сечко. Фото — spring96.org

Соответствующее решение вынесла 22 января судья суда Московского района города Минска Лидия Телица.

В этот срок наказания зачислено пребывание Александра под стражей во время следствия с 23 октября 2020 года по 22 января 2021 года. После оглашения приговора Александра выпустили из-под стражи.

Сечко признал, что написал SMS-сообщение командиру отделения минского Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина Евгению Врублевскому со словами: «Молись, уб**док, ты скоро подохнеш»:

«После просмотра видео о массовых избиениях и всех этих бесчинствах во время августовских событий я был возмущен и шокирован – и на эмоциях написал сообщение», – рассказал «Вясне» Александр Сечко.

Надо отметить, что Евгений Врублевский – не случайный милиционер. О том, что он лично участвовал в пытках (в том числе пытках женщин) сообщали те, кто попал на Окрестина в первые дни после выборов. В частности, об этом в интервью «Белсату» подробно рассказывала политзаключенная Ольга Павлова.

«Я пыталась сказать, что они нарушают мои конституционные права, в ответ на что Врублевский подошел и несколько раз ударил меня головой о стену. «Что ты, бл…, самая умная, отличница? Нет у тебя никаких конституционных прав, с..а!» – закричал он. И еще раз ударил меня головой о стену», – вспоминала она.

22 октября, как утверждает Александр Сечко, к нему приехали оперативники из Минска (сам мужчина живет в Гродно) и он был задержан.

Александр Сечко отметил, что Врублевскому поступило около 1300 сообщений – реакции людей на пытки на Окрестина 9-12 августа 2020 года.

Суд также обязал Александра Сечко выплатить Врублевскому компенсацию морального вреда в размере 1000 белорусских рублей. А его мобильный телефон, с которого и было написано SMS, – конфисковать.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Гродненца Александра Сечко признали виновным по статье 364 Уголовного кодекса («Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних...
 
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