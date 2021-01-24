Гродненца приговорили к трем годам «химии» за SMS, которое он прислал милиционеру

Александр Сечко. Фото — spring96.org





Соответствующее решение вынесла 22 января судья суда Московского района города Минска Лидия Телица.

В этот срок наказания зачислено пребывание Александра под стражей во время следствия с 23 октября 2020 года по 22 января 2021 года. После оглашения приговора Александра выпустили из-под стражи.

Сечко признал, что написал SMS-сообщение командиру отделения минского Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина Евгению Врублевскому со словами: «Молись, уб**док, ты скоро подохнеш»:

«После просмотра видео о массовых избиениях и всех этих бесчинствах во время августовских событий я был возмущен и шокирован – и на эмоциях написал сообщение», – рассказал «Вясне» Александр Сечко.



интервью «Белсату» подробно рассказывала политзаключенная Ольга Павлова. Надо отметить, что Евгений Врублевский – не случайный милиционер. О том, что он лично участвовал в пытках (в том числе пытках женщин) сообщали те, кто попал на Окрестина в первые дни после выборов. В частности, об этом в«Белсату» подробно рассказывала политзаключенная Ольга Павлова.





«Я пыталась сказать, что они нарушают мои конституционные права, в ответ на что Врублевский подошел и несколько раз ударил меня головой о стену. «Что ты, бл…, самая умная, отличница? Нет у тебя никаких конституционных прав, с..а!» – закричал он. И еще раз ударил меня головой о стену», – вспоминала она.





22 октября, как утверждает Александр Сечко, к нему приехали оперативники из Минска (сам мужчина живет в Гродно) и он был задержан.





Александр Сечко отметил, что Врублевскому поступило около 1300 сообщений – реакции людей на пытки на Окрестина 9-12 августа 2020 года.





Суд также обязал Александра Сечко выплатить Врублевскому компенсацию морального вреда в размере 1000 белорусских рублей. А его мобильный телефон, с которого и было написано SMS, – конфисковать.