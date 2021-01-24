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Новый вид мошенничества: неизвестные требуют деньги за то, чтобы не было возбуждено уголовное дело за «политику»
Источник материала: Партизан
Белорусский врач Алексей Носов рассказал на своей странице в Фейсбуке, что ему с анонимного аккаунта прислали предложение удалить из базы МВД материалы, которые могут стать основанием для возбуждения против него уголовного дела, сообщает
Неизвестный называет себя «программистом в МВД», который якобы имеет доступ ко многим базам данных и информации по уголовным делам. Он говорит, что на Носова в течение 2-3 дней «будет возбуждено уголовное дело по статьям – насилие к правоохранительным органам, вандализм, хулиганство и беспорядки» (фактически речь идет об уголовных статьях, которые чаще всего используются для политического преследования участников протестов). Вроде бы в базе МВД есть видео и фото, которые и станут основанием для возбуждения уголовных дел против Носова.
«Тюремный срок вам гарантирован на несколько лет. Могу помочь вам избежать этой судьбы и стереть фото и видео и другие материалы по вашему делу. После этого дело не сможет быть продолжено и будет полностью отсутствовать доказательная база», – отмечается в анонимном сообщении.
Мошенник предлагает перевести сумму эквивалентную $ 200 на его биткоин-кошелек и «мы забываем друг о друге и об уголовных делах на вас».
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Новый вид мошенничества: неизвестные требуют деньги за то, чтобы не было возбуждено уголовное дело за «политику»
Белорусский врач Алексей Носов рассказал на своей странице в Фейсбуке, что ему с анонимного аккаунта прислали предложение удалить из базы МВД материалы, которые...
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