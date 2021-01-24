Водитель «Яндекс Такси» заснул за рулем и врезался в дерево на МКАД

Источник материала: Tut.by

Водитель «Яндекс Такси», заснув за рулем, вылетел за пределы МКАД и врезался в дерево. Он доставлен в больницу, сообщает пресс-служба столичной ГАИ.



Фото: пресс-служба ГАИ Минска

Авария произошла утром 24 января. 22-летний водитель Volkswagen двигался по местному проезду внутреннего кольца МКАД со стороны улицы Ваупшасова в направлении улицы Илимской. Он уснул за рулем, в результате чего выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

Водителя отвезли в больницу для осмотра. Устанавливаются обстоятельства ДТП.