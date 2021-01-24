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Водитель «Яндекс Такси» заснул за рулем и врезался в дерево на МКАД

24.01.2021 14:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель «Яндекс Такси», заснув за рулем, вылетел за пределы МКАД и врезался в дерево. Он доставлен в больницу, сообщает пресс-служба столичной ГАИ.


Фото: пресс-служба ГАИ Минска

Авария произошла утром 24 января. 22-летний водитель Volkswagen двигался по местному проезду внутреннего кольца МКАД со стороны улицы Ваупшасова в направлении улицы Илимской. Он уснул за рулем, в результате чего выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

Водителя отвезли в больницу для осмотра. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

 
Теги: Минск
 
 
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Водителя отвезли в больницу для осмотра. Устанавливаются обстоятельства ДТП.
 
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