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Бюро ABT «разогрело» кроссовер Cupra Formentor

24.01.2021 14:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания ABT Sportsline — крупнейшее ателье по тюнингу моделей концерна Volkswagen Group и в особенности Audi. В этот раз специалисты из Баварии добрались до первой самостоятельной модели испанского бренда Cupra, который три года назад формально отделился от Seat.


Речь идет о топовой версии кроссовера Formentor, оснащенной двухлитровой турбо-«четверкой» с 310 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Новый блок управления от ABT, который обойдется в 2370 евро (причем без установки, которая оценивается в 181 евро), позволил нарастить его отдачу до 370 л.с. и 450 Нм — и если разгон до «сотни» у исходного Formentor занимал 4,9 секунды, то теперь он сократился на 0,3 секунды.


Активную подвеску кроссовера можно дополнить укороченными пружинами, которые отнимают у дорожного просвета 35 мм. Также для «паркетника» предлагаются колесные диски оригинального дизайна диаметром 19 или 20 дюймов.



Наконец, в первом квартале текущего года для Formentor будет доступна новая выхлопная система ABT с квартетом 102-миллиметровых выхлопных патрубков из нержавеющей стали в матовом черном оформлении.

 
 
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Специалисты ABT Sportsline добрались до первой самостоятельной модели испанского бренда Cupra, который три года назад формально отделился от Seat.
 
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