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Бюро ABT «разогрело» кроссовер Cupra Formentor
Источник материала: Tut.by
Компания ABT Sportsline — крупнейшее ателье по тюнингу моделей концерна Volkswagen Group и в особенности Audi. В этот раз специалисты из Баварии добрались до первой самостоятельной модели испанского бренда Cupra, который три года назад формально отделился от Seat.
Речь идет о топовой версии кроссовера
Активную подвеску кроссовера можно дополнить укороченными пружинами, которые отнимают у дорожного просвета 35 мм. Также для «паркетника» предлагаются колесные диски оригинального дизайна диаметром 19 или 20 дюймов.
Наконец, в первом квартале текущего года для Formentor будет доступна новая выхлопная система ABT с квартетом 102-миллиметровых выхлопных патрубков из нержавеющей стали в матовом черном оформлении.
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Специалисты ABT Sportsline добрались до первой самостоятельной модели испанского бренда Cupra, который три года назад формально отделился от Seat.
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