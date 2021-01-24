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Ученый: Вода в кранах домов оккупированного Симферополя считается технической
Источник материала: Хартия'97
Ученый: Вода в кранах домов оккупированного Симферополя считается технической
Перед употреблением ее стоит несколько дней отстаивать.
Пока жители оккупированного Крыма жалуются на неприятный запах воды, текущей из кранов, ученые считают воду Симферопольского водохранилища технической из-за ее загрязненности.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил кандидат химических наук доцент кафедры общей и физической химии факультета биологии и химии Крымского университета имени Вернадского Константин Работягов, передает
Специалист пояснил, что река Салгир, питающая Симферопольское водохранилище, протекает от Ангарского перевала и проходит через все населенные пункты Салгирской долины.
«Невозможно контролировать объемы сбросов на этом пути. Более того, некоторые населенные пункты не оборудованы канализацией, поэтому все это попадает в Салгир, а потом – в водохранилище», – сказал Работягов.
По его словам, в наиболее удачном положении находятся жители прибрежных районов южного берега Крыма, так как они потребляют родниковую воду из водозаборов, которые расположены в верховьях главной гряды Крымских гор. Там вода прозрачнее и вкуснее.
Эксперт посоветовал жителям долины перед употреблением воды несколько дней отстаивать ее в открытой таре и очищать при помощи бытовых фильтров. Он считает, что это позволит снизить объем взвеси и частично устранить неприятный запах.
Так называемое «министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма» утверждает, что причиной неприятного запаха, исходящего от воды в Симферополе, является «химическая реакция».
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Перед употреблением ее стоит несколько дней отстаивать.
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