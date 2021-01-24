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«Как епископ я остаюсь»: Тадеуш Кондрусевич не сдержал слез на прощальной службе

24.01.2021 14:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Как епископ я остаюсь»: Тадеуш Кондрусевич не сдержал слез на прощальной службе

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  • 24.01.2021, 13:49
«Как епископ я остаюсь»: Тадеуш Кондрусевич не сдержал слез на прощальной службе
Фото: tut.by

Белорусы приветствовали любимого иерарха аплодисментами.

В Архикафедральном костеле на площади Свободы в Минске Тадеуш Кондрусевич сегодня служит службу, которую можно назвать прощальной, сообщает tut.by.

На ней он представил администратора Католической церкви Беларуси епископа Казимира Великосельца. Позже костелу Беларуси должны будут назначить нового митрополита.

На прощальной службе Тадеуш Кондрусевич плакал, верующие встречали его аплодисментами.

— Прошу любить и жаловать, — сказал Кондрусевич, представляя прихожанам епископа Казимира, который временно будет возглавлять Минско-Могилевскую архидеацезию.

Тадеуш Кондрусевич поблагодарил верующих за солидарность с ним на протяжении 4 месяцев, которые он был в изгнании:

— Я ухожу как правящий епископ, но как епископ остаюсь, — заявил Тадеуш Кондрусевич.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусы приветствовали любимого иерарха аплодисментами.
 
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