Источник материала: Хартия'97

«Как епископ я остаюсь»: Тадеуш Кондрусевич не сдержал слез на прощальной службе 2 24.01.2021, 13:49

Фото: tut.by

Белорусы приветствовали любимого иерарха аплодисментами.

В Архикафедральном костеле на площади Свободы в Минске Тадеуш Кондрусевич сегодня служит службу, которую можно назвать прощальной, сообщает tut.by .

На ней он представил администратора Католической церкви Беларуси епископа Казимира Великосельца. Позже костелу Беларуси должны будут назначить нового митрополита.

На прощальной службе Тадеуш Кондрусевич плакал, верующие встречали его аплодисментами.

— Прошу любить и жаловать, — сказал Кондрусевич, представляя прихожанам епископа Казимира, который временно будет возглавлять Минско-Могилевскую архидеацезию.

Тадеуш Кондрусевич поблагодарил верующих за солидарность с ним на протяжении 4 месяцев, которые он был в изгнании:

— Я ухожу как правящий епископ, но как епископ остаюсь, — заявил Тадеуш Кондрусевич.

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