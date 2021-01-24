Источник материала: Хартия'97

Ученые рассказали, как мясо влияет на продолжительность жизни 3 24.01.2021, 13:32

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Исследователи считают, что им удалось раскрыть секрет «здорового старения».

Многие люди целенаправленно отказываются от мяса, а другие наоборот, потребляют его в огромных количествах. Но есть ли в этом всем золотая середина? Об этом в статье «Популярной механики» .

Один из авторов исследования Руи Ван подробно рассказал изданию The Conversation о том, как диета с низким содержанием мяса способствует долголетию, как оказалось, эта связь — настоящий парадокс!

Уже несколько десятилетий ученые пытаются понять, как именно разные диеты влияют на нашу жизнь. Исследователи не раз доказывали, что тщательно сбалансированная программа питания существенно увеличивала продолжительность жизни различных существ. Однако поскольку сам процесс старения достаточно сложный, исследователям было трудно определить механизмы воздействия диеты. Но недавние исследования пролили свет, показав, что во всем виноват сероводород H2S.

Еще с 1990-х годов ученые знают, что сокращение потребления некоторых серосодержащих аминокислот (строительные блоки белков) может увеличить продолжительность жизни крыс примерно на 30%. Недавняя работа ученых из Гарварда наконец-то смогла понять почему это происходит! В ходе экспериментов исследователи ограничили потребление животными двух серосодержащих аминокислот — цистеина и метионина. Такая диета увеличила выработку сероводорода H2S в тканях зверей, что вызвало каскад полезных эффектов.

Но как такое может быть? Ученые отвечают, что такие результаты обусловлены эффектом гормезиса, то есть когда стресс или яд в мелких дозах только укрепляет организм. Дело в том, что небольшие дозы вредного вещества не могут нанести урон организму, зато вызывают процессы, призванные минимизировать вред.

Было доказано, что увеличение выработки сероводорода повышало генерации новых кровеносных сосудов, что способствует здоровью сердечно-сосудистой системы, а также способствовало повышению устойчивости к окислительному стрессу в печени, который связан с заболеваниями органа.

Эти выводы были справедливы не только для животных, но и для людей. Было обнаружено, что снижение потребления серосодержащих аминокислот с пищей связано с более низкими кардиометаболическими факторами риска (сердечные заболевания, инсульт и диабет).

В результате этого исследования были получены убедительные доказательства того, что ограничение потребления продуктов с высоким содержанием аминокислот серы может снизить риск хронических заболеваний и способствовать здоровому старению, за счет увелечения выработки сероводорода, который благотворно влияет на организм в небольших дозах.

Руи Ван подчеркивает, что эти результаты невероятно важны, так как в современном мире становится все больше белковых продуктов животного происхождения, которые люди потребляют ежедневно. Ученый говорит, что потребление любого продукта должно быть разумным, а также подчеркивает, что аминокислоты серы играют жизненно важную роль в росте, поэтому дети не должны «сидеть» на диетах с низким их содержанием.

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