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Улицу Ангарскую в Минске разбудило мощное «Жыве Беларусь!»
Источник материала: Хартия'97
Улицу Ангарскую в Минске разбудило мощное «Жыве Беларусь!»
Соседи из микрорайона Шарики пришли с маршем в гости.
С самого утра Ангарскую разбудили бодрые крики «Жыве Беларусь!», сообщает телеграм-канал
«Это наши хорошие соседи из микрорайона Шарики зашли в гости, - пишут читатели канала. - Спасибо вам! Приходите почаще, будем рады!».
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Соседи из микрорайона Шарики пришли с маршем в гости.
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