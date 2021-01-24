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На выездах в Литву и Польшу выстроились очереди

24.01.2021 14:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 янв – Sputnik. Около 700 грузоперевозчиков скопились в автодорожных зонах погранпереходов с белорусской стороны. Водителям рекомендуют выбирать пункт пропуска перед поездкой, сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.

На въезд в Польшу – в "Козловичах", "Берестовице" и "Брузгах" – стоят свыше 200 грузовиков. Еще около 500 фур выстроились на выезд из Беларуси в литовском направлении в пунктах пропуска "Привалка", "Бенякони", "Каменный лог" и "Котловка".

Выехать же в Латвию или Украину сегодня можно беспрепятственно.

Напомним, что перед выходными очередей на белорусской границе не наблюдалось. Но, похоже, ситуация повторяется: к началу прошлой недели на выезде из Беларуси также скопились очереди большегрузов.

 
Теги: Минск
 
 
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Потоки грузовиков ожидают оформления, чтобы пересечь белорусскую границу в пунктах пропуска на литовском и польском направлениях.
 
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