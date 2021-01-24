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Кондрусевич представил на мессе епископа Великосельца
24.01.2021 14:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 янв – Sputnik. Белорусские католики просят небеса послать им такого предстоятеля, который бы был похож на кардинала Казимира Свентека.
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В воскресенье в архикафедральном костеле белорусской столицы проходит святая месса, во время которой вместе молятся почетный митрополит Минского-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич и апостольский администратор епархии епископ Казимир Великоселец.
Митрополит Кондрусевич представил верующим епископа Великосельца. "Прошу любить и жаловать. (...) Епископы меняются а Костел остается", – сказал он перед мессой. Митрополит плакал, когда вспоминал о своем "изгнании" и о том что понтифик отправил его на пенсию.
Вместе с тем он отметил, что продолжит свою пастырскую деятельность, будет проводит мессы и остается в конференции католических епископов Беларуси.
Кондрусевич также отметил, что белорусские католики молятся о том, чтобы в ближайшее время понтифик назначил нового предстоятеля Белорусского костела, нового митрополита Минско-Могилевской епархии.
Сегодня на воскресную мессу пришли сотни верующих, архикафедральный костел был полон молящихся.
Все сложно
После ситуации с паспортом Папа Римский отправил на пенсию 75-летнего Кондрусевича, который не только возглавлял Минско-Могилевскую кафедру, но и весь белорусский костел – был председателем Конференции католических епископов Беларуси.
© Sputnik / Анна Нефедова
Архиепископ Казимир Великоселец служит воскресную мессу
В начале года понтифик
"Святая месса 24 января не является торжественным вступлением на должность (ингрессом) епископа Казимира Великосельца. Он только исполняет свои обязанности на вакантной кафедре и это будет продолжаться до вступления в должность нового митрополита Минско-Могилевского", – пояснили в епархии.
Такой, как Казимир Свентек
Как сообщили, в РПЦ в РБ, сегодня участники святой мессы молятся о том, чтобы главой белорусского костела был назначен священник, который "заслуженно пользуется большим авторитетом и уважением не только у католиков, но и множества людей не только в нашей стране, но и за рубежом: не меньше, чем свидетель веры кардинал Казимир Свентек".
© Sputnik / Анна Нефедова
На воскресную мессу пришли сотни верующих, архикафедральный костел был полон молящихся
Свидетель веры и любимый кардинал
Свентек умер 21 июля 2011 года в возрасте 96 лет, он был старейшим в мире действующим кардиналом, возглавлял Белорусский костел боле 15 лет. В конце 1940-х годов Свентек был арестован органами госбезопасности СССР и свыше 10 лет провел в местах лишения свободы. Был приговорен к смерти, но реабилитирован. Вернулся в Западную Беларусь, практически бессменно служил во Францисканском костеле в Пинске.
Главой РКЦ в Беларуси он был назначен в 1991 году и руководил белорусским костелом 15 лет. В 1994 году он стал первым на территории бывшего СССР кардиналом. Во время его руководства Костелом количество католических приходов в Беларуси увеличилось в 4 раза.
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Почетный митрополит Минско-Могилевской Митрополит Тадеуш Кондрусевич плакал на воскресной мессе и заявил, что продолжит служить как пастырь.
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