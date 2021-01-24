Фотофакт. Водитель уснул за рулем, а очнулся от мощного удара авто о дерево

Утром 24 января в Минске произошло столкновение автомобиля «Фольксваген» с деревом.



Фото: ГАИ.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД столицы Анастасии Забавской, 22-летний водитель «Фольксвагена» двигался по местному проезду внутреннего кольца МКАД (5 км) со стороны улицы Ваупшасова в направлении улицы Илимской. Уснув за рулем, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

Водитель доставлен в больницу.

На месте ДТП побывали сотрудники ГАИ, устанавливаются обстоятельства произошедшего.