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Фотофакт. Водитель уснул за рулем, а очнулся от мощного удара авто о дерево

24.01.2021 14:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Утром 24 января в Минске произошло столкновение автомобиля «Фольксваген» с деревом.

 

Фотофакт. Водитель уснул за рулем, а очнулся от мощного удара авто о дерево
Фото: ГАИ.

 

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД столицы Анастасии Забавской, 22-летний водитель «Фольксвагена» двигался по местному проезду внутреннего кольца МКАД (5 км) со стороны улицы Ваупшасова в направлении улицы Илимской. Уснув за рулем, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

Водитель доставлен в больницу.

На месте ДТП побывали сотрудники ГАИ, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

 
Теги: Минск
 
 
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Утром 24 января в Минске произошло столкновение автомобиля «Фольксваген» с деревом.  
 
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