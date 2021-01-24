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В Китае через две недели после взрыва из шахты достали 11 живых горняков

24.01.2021 14:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Китае спасли 11 шахтеров, которые оказались под землей после взрыва. Горняки провели в заточении под завалами две недели, сообщает rosbalt.ru со ссылкой на South China Morning Post.

 

В Китае через две недели после взрыва из шахты достали 11 живых горняков

 

Спасенных укутали в теплые одеяла и отправили в больницу. Их лица закрыли масками, чтобы свет, которого они так долго не видели, не слепил им глаза.

Спасательная операция продолжается.

 

 

По предварительным данным, после взрыва в шахте в ловушке оказались 22 человека. 18 января с некоторыми из них удалось установить связь: спасатели передали горнякам еду, лекарства, бумагу и карандаши. Позднее стало известно, что в живых остаются 12 человек из 22.

Шахта расположена в крупном золотодобывающем регионе под администрацией Яньтая в прибрежной провинции Шаньдун.

 
 
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В Китае спасли 11 шахтеров, которые оказались под землей после взрыва. Горняки провели в заточении под завалами две недели, сообщает rosbalt.ru со ссылкой на South China Morning...
 
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