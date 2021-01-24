|
На картах Apple появился дворец Путина, а «Яндекс» вместо него показывает Дворец Республики в Минске
Источник материала: Onliner
После видео, выпущенного Алексеем Навальным, у россиян резко вырос интерес к условиям проживания их президента. Теперь найти дворец Путина и дорогу к нему можно с помощью картографического сервиса Apple. Там появилась соответствующая метка с адресом, фото и даже номером телефона.
Найти объект можно прямо так — по запросу «дворец Путина». Любопытно, что карты «Яндекса» на такой же запрос перенаправляют пользователя на Дворец Республики в Минске. Реальный же объект из расследования Навального российский картографический сервис называет «муниципальное образование Геленджик».
Карты Google также с ходу не находят дворец Путина. Там объект значится по адресу «дача Путина, 1, Прасковеевка, Краснодарский край, Россия, 353492».
мыло для рук/для тела, для всех типов кожи, свойства - восстановление/очищение/омоложение, активные ингредиенты - минералы Мертвого моря/масло лаванды, объем 85 мл
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На картах Apple появился дворец Путина, а «Яндекс» вместо него показывает Дворец Республики в Минске
После видео, выпущенного Алексеем Навальным, у россиян резко вырос интерес к условиям проживания их президента. Теперь найти дворец Путина и дорогу к нему можно с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)