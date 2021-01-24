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«Делал это с убеждением, что поступает правильно»: знакомый Дмитрия Баскова высказался о его связи с убийством Романа Бондаренко

24.01.2021 14:49 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Бывший администратор хоккейного минского «Динамо» Андрей Маркович, который в октябре уволился из-за сторис в инстаграме с осуждением милицейского беспредела, поделился мнением об экс-гендиректоре клуба и главе ФХБ Дмитрии Баскове.

«Мы знакомы еще со времен, когда он был директором спортивной школы «Динамо», — говорит в беседе с Tribuna.com Маркович. — Честно скажу, тогда Басков оставил приятное впечатление. Человек разбирается в хоккее, болел за развитие этого вида спорта, много времени уделял деткам в спортивной школе. После того как Басков стал работать в клубе, мое отношение к нему не изменилось.

Но уже в ходе предвыборной кампании человек стал меняться. Начались истории с поддержкой действующей власти через клубные ресурсы, его высказывания в СМИ, которые он называл частным мнением и личной гражданской позицией, а других при этом просил воздержаться от комментариев. После 9 августа Басков превратился в человека с другой планеты. Такое ощущение, что он начал жить в каком-то своем мире, который ближе ко Дворцу Независимости. У него изменилась манера общения, а потом эти поступки…»

По словам Андрея Марковича, у него до сих не укладывается в голове, что Басков мог присутствовать на «Площади Перемен» в день избиения Романа Бондаренко — на это указывали многие беларуские СМИ.

«Не представляю, что в какой-нибудь другой стране председатель федерации хоккея поедет вечером в какой-то двор, чтобы срезать ленточки, — удивляется он. — На мой взгляд, это дико. Мне не кажется, что в этой ситуации у человека не было выбора: или ты едешь и занимаешься этим, или забываешь о хоккее. Даже если бы ему поступило такое распоряжение, то можно было бы от него отказаться. Понятно, человек поддерживает действующую власть, но такого рода мероприятия не соответствуют занимаемой должности. Наверняка все-таки он делал это по собственному желанию и с убеждением, что поступает правильно».

Маркович считает, что Басков искренне уверен в правильности своих действий, в том, что спасает страну, а также в том, что Лукашенко многое сделал для Беларуси. 

«В итоге, конечно, получилась настоящая дикость! — делится впечатлениями Андрей Маркович. — Обычный парень просто вышел во двор и погиб ни за что. Для меня это дико и непонятно. Особенно на фоне того, что с момента смерти Романа Бондаренко прошло больше двух месяцев, а уголовное дело до сих пор не возбуждено. За это время можно было узнать все. Даже в открытом доступе есть столько информации, что большинство людей в стране понимает, что в тот вечер происходило на «Площади Перемен».. Мне кажется, у сотрудников следственных органов хватает инструментов, чтобы полностью разобраться в ситуации. Наверное, тут нужно только желание, чтобы запустить процесс».

Обложка: hockey.by.

 
 
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Бывший администратор хоккейного минского «Динамо» Андрей Маркович, который в октябре уволился из-за сторис в инстаграме с осуждением милицейского беспредела,...
 
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