Эксперт: «Гражданскому обществу России до Беларуси еще расти и расти»

Источник материала: Салiдарнасць

Ограничат ли в России интернет по китайскому образцу, чтобы сдержать протестные настроения?

Гражданскому обществу России еще далеко до белорусского, не смотря на произошедшие накануне массовые протесты , уверен куратор программ лаборатории социальных наук SSL Борис Грозовский.





Фото dk-sol.by

— Если это и начало русской революции, то в очень отдаленном смысле. У нас были большие протесты в 2011-12 годах, замечательные зимние выступления в 2017 году, летом в 2019 году. Это, конечно, следующий шаг, но расстояние до успеха еше не измеряется несколькими месяцами, еще предстоит долгий-долгий путь, — считает российский эксперт.

В эфире Свабода Premium он отметил, что в настоящий момент невозможно сравнивать протесты в России и Беларуси.

— Этот протест (в России — «С») — попытка доказать самим себе, что нас много. Сейчас сравнение России и Беларуси очень лестно для нас. Гражданскому обществу России еще до Беларуси расти и расти.

В арсенале российской власти очень много инструментов, которые замедляют этот рост гражданского общества. У Путина намного больше таких инструментов, чем у Лукашенко. Путинский политический режим очень хорошо умеет покупать людей — зарплатами, должностями, контрактами, подрядами… Путинский режим намного лучше умеет запугивать и прорабатывать людей.

Арсенал средств огромный. Многие из настроенных инструментов еще не введены в строй. Я думаю, мы еще увидим интернет по китайскому образцу, отключение соцсетей, какой-нибудь социальный рейтинг для людей о том, насколько они благонадежны и другое, — не исключает эксперт.

«Путину с его идеологией удобнее принять версию, что Запад против Беларуси и России»