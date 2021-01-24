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Минчанку задержали за то, что она принесла к посольству РФ туалетный ершик
24.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Газета Администрации президента «СБ. Беларусь сегодня» опубликовала видео с допросами некоторых задержанных в Минске 23 января. Одна из них — 29-летняя Татьяна.
Задержали девушку за то, что она принесла к посольству России туалетный ершик с надписью «Путину».
Видимо, это была реакция на последнее расследование Алексея Навального, сообщает
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