Минчанку задержали за то, что она принесла к посольству РФ туалетный ершик

Источник материала: Салiдарнасць

Газета Администрации президента «СБ. Беларусь сегодня» опубликовала видео с допросами некоторых задержанных в Минске 23 января. Одна из них — 29-летняя Татьяна.

Задержали девушку за то, что она принесла к посольству России туалетный ершик с надписью «Путину».





Видимо, это была реакция на последнее расследование Алексея Навального, сообщает Еврорадио . Российский политик рассказал о строительстве «дворца» для Владимира Путина стоимостью в сотни миллионов долларов, одним из самых ярких фактов была закупка туалетного ершика стоимостью в 700 евро.