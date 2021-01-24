Карбалевич: «Режимы, у которых потеряна обратная связь с обществом, обречены на самострелы»

Источник материала: Салiдарнасць

Для Лукашенко — поддержка, для белорусского народа — надежда. Чем обернутся российские протесты ?





Улица в Беларуси и России становится постоянно действующим политическим фактором, анализирует общие черты протестов политолог Валерий Карбалевич.

— Общее в обеих странах то, что политическая атмосфера наэлектризована, народ не доволен властью, и улица, в Беларуси уже точно, а в России, возможно, тоже станет постоянно действующим политическим фактором, — отметил политолог в экспресс-комментарии «Салідарнасці». — Кроме того, протесты в России подтвердили, что авторитарные политические режимы сами их провоцируют.

Поскольку в рамках таких режимов потеряна или уничтожена обратная связь с обществом, они просто обречены на ошибки, неадекватные действия, на самострелы, как сейчас принято говорить.

Потому что российский кризис — абсолютно рукотворный, он фактически создан самим Кремлем. При других действиях Кремля можно было бы всего этого избежать. Я имею ввиду арест Навального, я уже не говорю про отравление, это другая история.

Поскольку связь с обществом потеряна, то протест в России стал иллюстрацией к известному тезису, что любая революция есть результат ошибочных действий властей, неадекватности властей, глупости властей.

Политолог размышляет и над тем, как по-разному российские протесты отразились на белорусском обществе — народе и власти.

— В практическом смысле, я думаю, теперь поддержка Россией режима Лукашенко будет безусловной. Если раньше Москва выдвигала какие-то условия, например, транзит власти, диалог с народом, то сейчас эти условия будут сняты.

Потому что сам Кремль ни в какой диалог с народом вступать не собирается и вообще, как и в Беларуси, не считает народ субъектом политики.

Государственные белорусские СМИ радостно подхватили позицию: мы же предупреждали, что революция в Беларуси — это удар по России. Схожесть ситуаций будет подталкивать режим Путина к безусловной поддержке режима Лукашенко. Это не обязательно финансовая помощь, это информационная, дипломатическая, политическая поддержка.

В то же время демократический протест в России стал поддержкой демократии в Беларуси. И для протестующего белорусского общества — это надежда на то, что победа российского народа над авторитарным режимом Путина станет основой и поддержкой для белорусского народа, который сражается с авторитарным режимом Лукашенко, — полагает Карбалевич.

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