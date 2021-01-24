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Российская полиция не хочет сравнений с белорусскими силовиками: извинились перед женщиной за удар в живот
Источник материала: Партизан
Сотрудники полиции Санкт-Петербурга извинились перед женщиной, которую во время протестов 23 января силовик ударил в живот.
К потерпевшей пришел начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга, полковник Сергей Музыка, сообщает Telegram-канал Mash.
– Несколько раз извинился от лица всего личного состава, пообещал разобраться и наказать виноватых, а также любую помощь. Маргарита Юдина извинения приняла, — говорится в сообщении.
23 января женщина подошла к полицейским, которые вели задержанного, и спросила, зачем они его задержали. В ответ один из полицейских ударил женщину в живот ногой, пишет
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Российская полиция не хочет сравнений с белорусскими силовиками: извинились перед женщиной за удар в живот
Сотрудники полиции Санкт-Петербурга извинились перед женщиной, которую во время протестов 23 января силовик ударил в живот.
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