Российская полиция не хочет сравнений с белорусскими силовиками: извинились перед женщиной за удар в живот

К потерпевшей пришел начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга, полковник Сергей Музыка, сообщает Telegram-канал Mash.

– Несколько раз извинился от лица всего личного состава, пообещал разобраться и наказать виноватых, а также любую помощь. Маргарита Юдина извинения приняла, — говорится в сообщении.



