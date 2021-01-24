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Синоптики предупреждают о туманах в понедельник

24.01.2021 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси на онедельник объявили желтый уровень опасности из-за тумана. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

«24 января, в воскресенье, и 25 января, в понедельник, местами по Беларуси ожидается туман. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Днем 25 января местами в западных районах страны ожидается сильный снег, мокрый снег», — говорится в сообщении.

Рекомендации МЧС и ГАИ при сильном тумане

  • При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.
  • Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние, — целесообразно увеличить обычную дистанцию. Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости.
  • Следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади вас. При движении в тумане повышается утомляемость водителей.
  • Узнав из прогноза погоды, что ожидается сильный туман, откажитесь от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если вы, находясь на природе, заметили сгущение тумана, следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.
 
 
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В Беларуси на онедельник объявили желтый уровень опасности из-за тумана. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.
 
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