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Дорого-богато, а налог платить не нужно. Выбираем крутое авто до 1991 года
Источник материала: Tut.by
Транспортный налог, который действует с 1 января этого года,
Под категорию «1991 год выпуска и старше» попадает большое количество автомобилей — от действительно автохлама, место которому на свалке, до эксклюзива, включая различные олд- и янгтаймеры. Причем стоимость последних иногда доходит до весьма внушительных цифр. И вот радость — их владельцам не придется платить транспортный налог. Что же это за автомобили?
Начнем с тяжелой артиллерии. Мы нашли несколько внедорожников Toyota Land Cruiser первых поколений (J60 и J80). В хорошем состоянии и при должном уходе этот автомобиль еще переживет иных «бюджетников». Поэтому и цены соответствующие.
Например, за этот экземпляр 1991 года просят 13 тысяч долларов. Обещают идеальное состояние и «таких авто уже нет».
Чуть дешевле можно купить автомобиль такого же года выпуска, но с пробегом 535 тысяч км.
Вот еще один экземпляр этого же поколения, но с пробегом «всего» 450 тысяч км. За него просят уже 10 тысяч долларов. О состоянии машины продавец не распространяется.
Еще один «старичок», который может дать фору современным авто, это Mercedes-Benz поколения W126 в вариантах седан или купе. В продаже есть как минимум десяток авто по цене, некоторые стоят на уровне современного кроссовера. Но за «легенду» ничего не жалко?
Самый дорогой W126 с кузовом «купе» продается за невероятные 47 400 долларов. Владелец пишет, что автомобиль находится в идеальном состоянии. Дорого это или нет — решайте сами.
Еще одно купе с пробегом 300 тысяч км и 1991 год выпуска продается за 24 тысячи долларов. От автомобиля выше этот отличается тканевым салоном вместо кожаного.
Купить Mercedes W126 можно, конечно, и дешевле. Но состояние будет уже не то. В среднем цены на относительно «живые» экземпляры 1981−1990 годов находятся в пределах 5−6 тысяч долларов.
Еще одна легенда, на которой никогда не стыдно показаться и признаться — знаменитый Gelandewagen. Машин старше 1991 года в продаже не так много.
Например, за «гелик» аж 1987 года выпуска просят 6900 рублей.
Еще один Mercedes Gelandewagen продают за 6 100 долларов. В описании к автомобилю продавец признается, что есть «жуки» по кузову, но в целом состояние хорошее.
В копилку старичков, способных дарить удовольствие, можно смело причислить BMW 5 в кузове E34. Мы нашли сразу два неплохих варианта. Сколько может стоить «пятерка» 1991 года выпуска? Оказывается, 12 500 долларов.
Так бывает, если, по словам продавца, это «коллекционный экземпляр Е34 525I в идеальнейшем состоянии с двигателем марки М50 В25 и 5-ти ступенчатой МКПП S5D 310Z. В 100% стоковом состоянии».
Второй вариант в два раза дешевле — всего 6200 долларов — но тоже неплох. Автомобиль 1988 года выпуска с двухлитровым бензиновым двигателем и МКП. Понятное дело, в идеальном состоянии. Во всяком случае так пишет владелец.
В завершение — еще несколько эксклюзивов, за которые вам не придется платить транспортный налог, но ездить будет не стыдно.
С виду ничем не примечательная Audi Coupe S2. Сам по себе автомобиль довольно редкий, но не за 17 тысяч долларов же! Но мы-то знаем, что это волк в овечьей шкуре. Автомобиль подготовлен для выступления в дрэг-рейсинге. Отсюда и цена. По слухам, сильно модернизированный силовой агрегат выдает около 800 л.с.
Еще один эксклюзив с четырьмя кольцами — очень редкая удлиненная версия седана V8. Продавце указал, что автомобиль доведен до идеального состояния. Поэтому и стоит внушительные 15 тысяч долларов.
Знаменитый американский мускул-кар Pontiac Firebird 1990 года выпуска — приемлемый вариант, чтобы не было стыдно за его прожитые годы. Правда, ждать чудес динамики от 140-сильного трехлитрового V6 не приходится.
За 8 тысяч долларов можно стать обладателем шикарного Lincoln Town Car 1991 года выпуска. Автомобиль не в идеальном состоянии, есть ржавчина. Да и вряд ли он подойдет для ежедневной эксплуатации.
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Новый транспортный налог дает поблажку владельцам авто до 1991 года выпуска. Но оказалось, что не все они - дешевый автохлам. AUTO.TUT.BY изучил наиболее дорогие варианты.
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