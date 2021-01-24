Дорого-богато, а налог платить не нужно. Выбираем крутое авто до 1991 года

Источник материала: Tut.by

Транспортный налог, который действует с 1 января этого года, предусматривает , что от его уплаты освобождены автомобили, выпущенные до 1991 года. Для чего это сделано — точно неясно. Можно предположить, что большинство машин этого возраста либо давно списаны в утиль, либо скоро туда отправятся. Еще вариант — снизить нагрузку для небогатых слоев населения, которые просто вынуждены ездить на старых автомобилях. Но старый — не равно дешевый. AUTO.TUT.BY посмотрел, какие автомобили старше 1991 года продаются и покупаются в Беларуси, и удивился ценам.





Под категорию «1991 год выпуска и старше» попадает большое количество автомобилей — от действительно автохлама, место которому на свалке, до эксклюзива, включая различные олд- и янгтаймеры. Причем стоимость последних иногда доходит до весьма внушительных цифр. И вот радость — их владельцам не придется платить транспортный налог. Что же это за автомобили?

Начнем с тяжелой артиллерии. Мы нашли несколько внедорожников Toyota Land Cruiser первых поколений (J60 и J80). В хорошем состоянии и при должном уходе этот автомобиль еще переживет иных «бюджетников». Поэтому и цены соответствующие.

Например, за этот экземпляр 1991 года просят 13 тысяч долларов. Обещают идеальное состояние и «таких авто уже нет».





Чуть дешевле можно купить автомобиль такого же года выпуска, но с пробегом 535 тысяч км.





Вот еще один экземпляр этого же поколения, но с пробегом «всего» 450 тысяч км. За него просят уже 10 тысяч долларов. О состоянии машины продавец не распространяется.



Ну и чтобы окончательно понять, что «крузак» дешевым не бывает, посмотрите на автомобиль 1989 года выпуска за 7900 долларов.





Еще один «старичок», который может дать фору современным авто, это Mercedes-Benz поколения W126 в вариантах седан или купе. В продаже есть как минимум десяток авто по цене, некоторые стоят на уровне современного кроссовера. Но за «легенду» ничего не жалко?

Самый дорогой W126 с кузовом «купе» продается за невероятные 47 400 долларов. Владелец пишет, что автомобиль находится в идеальном состоянии. Дорого это или нет — решайте сами.





Еще одно купе с пробегом 300 тысяч км и 1991 год выпуска продается за 24 тысячи долларов. От автомобиля выше этот отличается тканевым салоном вместо кожаного.



Седаны не так ценны, как купе, но тоже стоят немалых денег. Например, за W126 280 SE просят 9500 долларов. Но при этом в автомобиле 1983 года выпуска есть АБС, круиз-контроль, пневмоподвеска.



Еще один седан уже 1991 года выпуска с мором 5,6 литра стоит те же 9500 долларов. Владелец честно признается, что автомобиль был полностью перекрашен.





Купить Mercedes W126 можно, конечно, и дешевле. Но состояние будет уже не то. В среднем цены на относительно «живые» экземпляры 1981−1990 годов находятся в пределах 5−6 тысяч долларов.

Еще одна легенда, на которой никогда не стыдно показаться и признаться — знаменитый Gelandewagen. Машин старше 1991 года в продаже не так много.

Например, за «гелик» аж 1987 года выпуска просят 6900 рублей.





Еще один Mercedes Gelandewagen продают за 6 100 долларов. В описании к автомобилю продавец признается, что есть «жуки» по кузову, но в целом состояние хорошее.





В копилку старичков, способных дарить удовольствие, можно смело причислить BMW 5 в кузове E34. Мы нашли сразу два неплохих варианта. Сколько может стоить «пятерка» 1991 года выпуска? Оказывается, 12 500 долларов.

Так бывает, если, по словам продавца, это «коллекционный экземпляр Е34 525I в идеальнейшем состоянии с двигателем марки М50 В25 и 5-ти ступенчатой МКПП S5D 310Z. В 100% стоковом состоянии».





Второй вариант в два раза дешевле — всего 6200 долларов — но тоже неплох. Автомобиль 1988 года выпуска с двухлитровым бензиновым двигателем и МКП. Понятное дело, в идеальном состоянии. Во всяком случае так пишет владелец.





В завершение — еще несколько эксклюзивов, за которые вам не придется платить транспортный налог, но ездить будет не стыдно.

С виду ничем не примечательная Audi Coupe S2. Сам по себе автомобиль довольно редкий, но не за 17 тысяч долларов же! Но мы-то знаем, что это волк в овечьей шкуре. Автомобиль подготовлен для выступления в дрэг-рейсинге. Отсюда и цена. По слухам, сильно модернизированный силовой агрегат выдает около 800 л.с.





Еще один эксклюзив с четырьмя кольцами — очень редкая удлиненная версия седана V8. Продавце указал, что автомобиль доведен до идеального состояния. Поэтому и стоит внушительные 15 тысяч долларов.





Знаменитый американский мускул-кар Pontiac Firebird 1990 года выпуска — приемлемый вариант, чтобы не было стыдно за его прожитые годы. Правда, ждать чудес динамики от 140-сильного трехлитрового V6 не приходится.





За 8 тысяч долларов можно стать обладателем шикарного Lincoln Town Car 1991 года выпуска. Автомобиль не в идеальном состоянии, есть ржавчина. Да и вряд ли он подойдет для ежедневной эксплуатации.



